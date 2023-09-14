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Haberler Göztepe Süper Lig’i çok istiyoruz

Süper Lig’i çok istiyoruz

Kulübün 100. yılında Türkiye'nin en üst lig kategorisinde olmayı planladıklarını belirten Hırvat spor adamı, “İddialı bir takım kurduk, elimizden geleni yapacağız” dedi.

DOĞANCAN BİNGÖL
Süper Lig’i çok istiyoruz

Göztepe'de CEO Ivan Mance dün Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde hedefleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılıların 100. yılında Süper Lig'de olmak istediklerini belirten Ivan Mance, "Bu sene kesinlikle Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Şu an kulüp olarak ana hedefimiz bu. Sahada elimizden geleni yapacağız. 100. yıl için bir hayalimiz var" ifadelerini kullandı.

SADECE TRANSFER YETMEZ

Önemli takviyeler yaptıklarını dile getiren Hırvat spor adamı Ivan Mance, "Yeni sezon için iddialı transferler yaptık. Ama sadece transferi yapmak yeterli değil. Sahada yetenekleri görmemiz lazım. Takıma katkı sağlayacak ve takımı her maç başarıya götürecek bir takım kurmaya çalıştık. Çünkü bizim için en önemlisi o. Bu şanlı armayı yansıtan bir takım olmamız lazım" şeklinde konuştu.

HAKEM HATALARI KABUL EDİLEMEZ

Hakem hatalarının kabul edilemez olduğunu belirten Mance, "Hakemlerle ilgili gerçek düşüncelerimi söylersem 5 maç ceza alırım. Umarım sahamıza gelen hakemler ekibimize saygı gösterir. Çünkü Göztepe gerçekten saygıyı hak ediyor" dedi.

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