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Göztepe’de 19 geldi 29 gitti

Transfer döneminde kiralık oyuncularla birlikte toplam 29 futbolcusuyla yollarını ayıran Göz-Göz, eksik bölgelere tecrübeli isimleri ekledi. İzmir ekibinin Doğan Erdoğan ile birlikte yaptığı transferlerin sayısı 19’u buldu.

DOĞANCAN BİNGÖL
Göztepe’de 19 geldi 29 gitti

Trendyol 1. Lig'de hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Göztepe, baştan aşağı yenilendi. Yaptığı 19 takviyeyle yepyeni bir kimliğe bürünen sarı-kırmızılılar, 29 oyuncusuyla da vedalaştı. Bu süreçte 5 stoperi ile yolları ayıran İzmir temsilcisi, kadrosuna Trabzonspor'dan Taha Altıkardeş, bu bölgede Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest, Malmö'den Lasse Nielsen, Alanyaspor'dan Ümit Akdağ ve Göztepe altyapısından Ege Yıldırım ile boşluğu doldurdu. Hücum hattında ise iddialı bir konuma gelen Göz-Göz yine 5 oyuncusu ile sözleşme yenilemezken, kadroya Konyaspor'dan Mame Diouf ve Çaykur Rizespor'dan Kubilay Kanatsızkuş'u takviye etti.

SAĞ KANAT SİL BAŞTAN

İzmir ekibi, sağ kanatta Tarık Çamdal, Uğur Kaan Yıldız ve Erkam Kömür ile yolları ayırdı. Boşluğu ise Ankaragücü'nden Fıratcan Üzüm ve Keçiörengücü'nden Ogün Bayrak ile doldurdu. Son olarak orta sahadan Tuğbey Akgün de kiralık olarak İnegöl'e gönderilirken, Hertha Berlin'den Erkan Aksakal kadroya katıldı. Kalede ise köklü bir değişikliğe giden Göz-Göz, geçen sezon ligin büyük çoğunluğunu as kaleci olarak geçiren Ekrem Kılıçarslan ile yolları ayırarak eldivenleri Southampton'dan tecrübeli kaleci Mateusz Lis'e devretti. Böylece Göztepe, geçen sezon mücadele ettiği kadroyu neredeyse baştan aşağıya yenilemiş oldu.

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