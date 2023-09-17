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Haberler Göztepe Son dakika... Göztepe sahasında Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı

Son dakika... Göztepe sahasında Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı

Son dakika...Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında heyecan devam ediyor. İzmir ekibi Göztepe sahasında Bandırmaspor ile karşılaştı. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İHA
Son dakika... Göztepe sahasında Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı

Son dakika... Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Göztepe, sahasında Bandırmaspor'la 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

32. dakikada sol kenardan Yunus Emre'nin açtığı ortaya sol ayağıyla dokunan Tjianic, takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

45+1. dakikada Göztepe'nin ceza sahası içinde yaşanan karambolde Jozefzoon, gelişine yaptığı vuruşla skoru eşitledi. 1-1

64. dakikada Bandırmaspor kalecisinin yaptığı hata ile Diouf meşin yuvarlağı kaptı ve çektiği şut kaleciden döndü. Dönen topa Tijanic'in vuruşunu konuk ekip savunması çizgiden çıkardı.

76. dakikada sol kenardan Soukou'nun ortasında ceza sahasında müsait pozisyondaki Djitte, topa dokunamadı.

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