Göztepe kahretti

Trendyol 1. Lig'de Göztepe, milli ara dönüşü evinde Bandırmaspor ile berabere kaldı: 1-1. Henüz 2. dakikada Messaoudi kaleci Gelios ile karşı karşıya pozisyondan yararlanamadı. 28'de Ogün'ün ortasında Furkan'ın kafa vuruşunda top üst direkten auta gitti. 32'de Yunus Emre'nin ortasında Tijanic Göztepe'yi 1-0 öne geçirdi. 34'te Messaoudi'nin şık topuk pasıyla ceza alanına giren Tijanic boş pozisyonda kaleci Gelios'a takıldı. 45+2'de Göztepe ceza alanı içindeki karambolde topa son dokunan Jozefzoon skora denge getirdi: 1-1.

GALİBİYETİ KAÇIRDI

54'te Yunus Emre'nin soldan ortasında kale önünde Tijanic topu kontrol edemeyince mutlak gol kaçtı. 64'te Diouf, rakip ceza alanında kaleci Gelios'un hatasında topu kazandı. Pasında Tijanic'in boş kaleye şutunda çizgi üzerinde Sergen topa müdahale ederek golü önledi. 90+3'te Tijanic'in şutunda top yan direkte patladı. Göztepe, karşılaşmadan bir puanla ayrıldı.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Göztepe taraftarı, Bandırmaspor ile oynanan karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Müsabaka öncesinde Güzelyalı'da toplanan binlerce taraftarlar maçın başlama saatine kadar tezahüratlar yaparak ilk düdüğü bekledi. Tezahüratlar yapan 12. adam, şampiyonluk marşları söyleyerek coşkulu anlar yaşadı. Müsabakanın ilk düdüğüne dakikalar kala tribünlerdeki yerini alan sarı-kırmızılılar, maç boyunca takımı desteklemek için bir dakika bile susmadı.

KOKOVİC'TEN 3 DEĞİŞİKLİK

Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic, Bandırmaspor karşılaşmasında geçen maça kıyasla 3 değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, milli ara öncesi 1-0 galip gelinen Altay maçındaki kadrodan farklı olarak kırmızı kart cezalısı Atınç'ın yerine Taha'yı Ümit'in yerine İzzet Furkan'ı, Traore'nin yerine ise Tijanic'i ilk 11'de tercih etti. Altyapıdan yetişen İzzet Furkan Malak, kariyerinde ligde ilk kez on birde forma giydi. Altay maçında sonradan oyuna girip 1 dakika sahada kalan 18 yaşındaki futbolcu geçen sezon bir, Süper Lig'de de üç kez forma şansı bulmuştu.