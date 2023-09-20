En değerlisi Göz-Göz

Trendyol 1. Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve birçok önemli transfere imza atan Göztepe, 18 takım içerisinde piyasa değeri en yüksek takım olarak dikkatleri çekiyor. Geride kalan transfer döneminde kadrosuna 19 takviye yapan sarı-kırmızılılar, 12 milyon 550 bin Euro kadro değerine ulaşırken, 12 milyon 500 bin Euro değere sahip Eyüpspor'u geride bırakarak 1. Lig'in en değerli takımı oldu. Listenin üçüncü sırasında 9.78 milyon Euro ile Bandırmaspor, dördüncü sırada 9.65 milyon Euro ile Kocaelispor, beşinci sırada ise 8.49 milyon Euro ile Bodrum FK yer alırken, Manisa FK 7.93 milyon Euro ile 7. basamakta, Altay ise 3.35 milyon Euro ile 16. sırada kendine yer buldu.

LİS VE DOĞAN İLK SIRADA

İzmir temsilcisinde piyasa değeri en yüksek isimler 900 bin Euro ile Polonyalı kaleci Mateusz Lis ve Doğan Erdoğan olurken, ardından 850 bin Euro bedelle Taha Altıkardeş, 800 bin Euro ile David Tijanic, 750 bin Euro ile Celil Yüksel ve 700 bin Euro ile Marko Kvasina ve Yalçın Kayan geldi. Bu isimlerin ardından İzmir ekibinde piyasa değeri en yüksek isimler olarak 650 bin Euro ile Romal Palmer, 600 bin Euro ile ise Mame Diouf, Tarkan Serbest ve Ahmed Ildız yer aldı.