Derbi ateşi

Trendyol 1. Lig'de 6. hafta çok kritik bir Ege derbisine sahne olacak. Sezona istediği gibi başlayamayan ve ilk 5 maçta 5 puan toplayabilen Göztepe ile 11 puanla ikinci basamaktaki namağlup konumdaki Manisa FK karşı karşıya gelecek. Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada İlker Yasin Avcı görev alacak. Son olarak deplasmanda Giresunspor'la golsüz berabere kalan Manisa FK ve evinde Bandırma'ya yenilen Göztepe zorlu karşılaşmada mutlak üç puan hedefliyor.

MANİSA EKİBİNDE TEK GÖZ-GÖZ'DE 3 EKSİK VAR

Müthiş bir heyecana sahne olacak Ege derbisinde ev sahibi Manisa FK'da sakatlığı süren Oğuzhan Berber forma giyemeyecek. Konuk Göz-Göz'de ise kritik karşılaşma öncesi önemli eksikler göze çarpıyor. İzmir temsilcisinde İsmail, Celil, Messaoudi sakatlıkları sebebiyle oynayamayacak. Buna karşılık kart cezasını tamamlayan Atınç Nukan ise teknik heyetin görev vermesi halinde 11'deki yerini alacak. Göz- Göz'de sakatlıkları bulunan Mamah, Ahmed Ildız ve Yunus Emre'nin durumları ise maç saatinde belli olacak.