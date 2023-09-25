Göz-Göz yarışa tutundu

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Göztepe, Manisa FK karşısında yakaladığı galibiyetle zirve yarışında inadını sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, Akhisar'da rakibini 88'inci dakikada Celil'in attığı golle 1-0 yenerek çok kritik bir galibiyete imza attı. Son 3 maçında toplam 7 puanı hanesine yazdıran İzmir ekibi, zirve yarışında yeniden söz sahibi olmayı başardı. Futbolcular ve teknik ekip alınan 3 puanı tribünlere gelen Göztepeli taraftarlarla kutladı. Göztepe'de eleştiri oklarının hedefi olan ve taraftarlar tarafından istifaya davet edilen teknik direktör Radomir Kokovic de üzerindeki baskıyı bir nebze de olsa attı. Bu sonuçla 8 puanla 10. sıraya yerleşen İzmir temsilcisi, rahat bir nefes aldı.

PUANLARI DEPLASMANDA TOPLADI

Göztepe, iç sahada gösterdiği performansla beklentilerin uzağında kalsa da dış sahadaki oyunuyla puanları toplamaya devam ediyor. Bu sezon şimdiye kadar deplasmanda Ümraniyespor'la berabere kalan İzmir ekibi, Altay ve Manisa FK'yı ise mağlup etmeyi başardı. Böylece sarı-kırmızılılar dış sahada alabileceği 9 puanın 7'sini kazanmış oldu.