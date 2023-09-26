Göztepe’nin derdi hücum

Trendyol 1. Lig'de Manisa FK galibiyetiyle haftayı 3 puanla kapatan Göztepe'de hücumdaki sıkıntı bir türlü çözülmüyor. Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon kronikleşen gol sorununu bir türlü çözemedi. Geçtiğimiz sezon takımın forveti Marko Kvasina 32 maçta sadece 3 gol atarak beklentilerin oldukça altında kalırken yeni golcüler de sezona parlak bir giriş yapamadı. Yaz transfer döneminde ön bölgeye yaptığı Mame Diouf ve Kubilay Kanatsızkuş transferleriyle bu sorunu kökten çözmeyi hedefleyen Göz-Göz, bu sezonda da skor üretmekte zorluk yaşamaya başladı. İlk 6 haftada sadece 4 gol atarak yetersiz kalan İzmir ekibi, yine ön bölgede eleştiri almaya başladı.

GOLCÜLER ÇIKIŞ YAPAMADI

Bu sezon Göztepe'nin attığı 4 golün sadece 1'i forvet Diouf'tan gelirken, geriye kalan 3 golün 1'i savunma oyuncusu Atınç'tan, diğer 2'si orta saha Celil Yüksel ve David Tijanic'ten geldi. İzmir temsilcisi, 6 haftalık periyotta ligin 2 gol ile en az skor üreten takımlarından Ümraniyespor, 3 gollü Tuzlaspor ve Sakaryaspor'un ardından 4 gol ile en az skor üreten takımları arasında konumlandı.