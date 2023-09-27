Göz-Göz’de dejavu yaşandı

Trendyol 1. Lig'de haftayı 3 puanla kapatan Göztepe, bu sezon 6 hafta geride kalırken adeta dejavu yaşıyor. Bu sezon kadrosunu baştan aşağıya yenileyen ve kadro değeri olarak ligin zirvesinde yer alan sarı-kırmızılılar, bunu sahaya yansıtamadı. İzmir temsilcisi, bu sezon geride kalan 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile hanesine 8 puan yazdırırken, geçen sezonunki performansının birebir tekrarını yaşadı. Sarı-kırmızılılar, geride kalan sezonun ilk 6 haftasında da 8 puan toplamıştı.

AYNI PERFORMANSI SERGİLEDİ

Bu sezon ilk 6 haftada rakip ağları 4 kez sarsan Göz- Göz, kalesinde ise 4 kez geçit verirken 0 averaja sahip. Sarı-kırmızılılar geçen sezonun aynı sürecinde de 4 gol atıp 4 gol yerken, galibiyet, yenilgi, beraberlik ve toplanan puanın yanında hücum ve savunma performansıyla aynı senaryoyu tekrarladı. Ligin 7. haftasında 2 Ekim Pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Adanaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, iki de iki yapmak istiyor.