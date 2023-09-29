Fırsat haftası

Trendyol 1. Lig'de sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Göztepe, taraftarının desteğiyle zincir kırmak istiyor. Ligde 8 puanla 9. sırada yer alan sarıkırmızılıların üzerinde yer alan 6 rakibi bu hafta sonu birbirleriyle karşılaşacak. Sıralamada 12 puanla 3. basamakta yer alan Çorum, 11 puanlı 5. Bodrum FK'ya konuk olacak. Yine 12 puana sahip 4. Kocaeli, 11 puanlı 7. Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Son olarak evinde Göztepe'ye kaybeden 11 puana sahip 6. Manisa FK da 10 puanlı 8. basamaktaki Gençlerbirliği ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Rakiplerinin oynayacağı maçların ardından Adanaspor karşısına çıkacak Göztepe, 3 puan alması durumunda çıkacak sonuçlara göre adını Play-Off potasına yazdırabilecek.

EVİNDE 3 MAÇTA 1 PUAN ALABİLDİ

Lige istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılı ekip, yeni sezonda evinde hiç galibiyet elde edemedi. Pazartesi günü Adanaspor ile kozlarını paylaşacak İzmir ekibi, bu şanssızlığı kırmak ve 3 puanı hanesine yazdırarak galibiyet serisi yakalamak istiyor. Bu sezon elde ettiği 2 galibiyeti de deplasmanda alan Göz-Göz, Gürsel Aksel'de oynadığı maçlardan sadece 1 puan çıkartabildi. Evdeki müsabakalarda 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alan İzmir temsilcisi, Adana ekibi karşısına mutlak galibiyet için çıkacak.