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Göztepe seri peşinde

HABER MERKEZİ
Göztepe seri peşinde

Trendyol Birinci Lig'de geçen hafta deplasmanda Manisa FK'yı yenerek kendine gelen Göztepe, bugün sahasında Adanaspor'u mağlup ederek seri başlatmak istiyor. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Ömer Tolga Güldibi düdük çalacak. Ev sahibi Göztepe'de sakatlığı devam eden sol bek İsmail Köybaşı mücadelede forma giyemeyecek. Tedavisi süren kanat oyuncusu Billel Messaoudi'nin durumu ise maç saatinden netlik kazanacak.

SAHASINDA 1 PUAN ALDI

Göz-Göz'de tüm planlar galibiyet üzerine kurulurken, karşılaşmanın bilet fiyatları mobil uygulama kullanan taraftarlar için 522, 432, 252, 189 ve 72 TL olarak belirlendi. Genel satışta ise biletler 580, 480, 280, 210 ve 80 TL olarak satışa sunuldu. Göztepe bu sezon ev sahibi konumunda çıktığı 3 maçı da kazanamadı. İlk hafta Akhisar Spor Toto Stadı'nda Sakaryaspor'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılılar, Gürsel Aksel Stadı'nda Çorum FK'ya 2-1 mağlup olup, Bandırmaspor'la 1-1 berabere kaldı.

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