Göztepe hata yapmadı

Trendyol 1. Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Göztepe evinde Adanaspor'u konuk etti. İlk yarıda topa hakim olan ve pozisyonlar üreten taraf sarı-kırmızılılar oldu. 37'de Mamah'ın pasıyla hareketlenen Palmer'ın vuruşu auta gitti. 40. dakikada Göz-Göz gole çok yaklaştı. Sağ taraftan yapılan ortaya Diouf'un gelişine çektiği şut savunmadan döndü. Topu önünde bulan Palmer'ın yakın mesafeden şutu üstten auta gitti.

OGÜN BAYRAK FÜZE YOLLADI

49'da Tijanic'in serbest vuruşu barajdan sekip kornere gitti. Kornerde arka direkte topla buluşan Ogün, köşeye sert bir şutla takımını öne geçirdi. 72'de savunma arkasına atılan topa hareketlenen Diouf düzgün bir vuruş yapamayınca top kalecide kaldı. 90+4'te Göztepe ceza sahasına gönderilen uzun topu Ümit kaleci Lis'e bırakmak isterken Ayuk araya girdi. Lis harika bir refleksle topu çıkardı. Maç 1-0 bitti.

TARAFTAR YİNE YALNIZ BIRAKMADI

Göztepe taraftarı, Adanaspor ile oynanan kritik mücadelede takımlarını yalnız bırakmadı. Maçtan önce Güzelyalı Sahili'nde toplanan sarı-kırmızılılar, marşlar ve besteler söyleyerek ilk düdüğü bekledi. Santradan önce tribünlerdeki yerini alan 12. adam, maç boyunca tezahüratlar yaparak takıma destek verdi. 90 dakika boyunca susmayan taraftarlar, galibiyetin mimarlarından oldu.