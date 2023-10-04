Göz-Göz tam yol ileri

Trendyol 1. Lig'in ilk haftalarında sıkıntılarla uğraşarak sezona puan kayıplarıyla başlayarak taraftarlarını üzen Göztepe'de yüzler gülmeye başladı. Gürsel Aksel Stadı'nda Adanaspor'u 1-0 mağlup eden İzmir temsilcisi, zirve yarışına da ortak oldu. Ogün'ün ikinci yarıdaki güzel golüyle galibiyete uzanan sarı-kırmızılı ekip, kötü başladığı ligde son 4 maçta namağlup 10 puan toplayıp Play-Off potasına dayandı. Bu periyotta Altay, Manisa FK ve Adanaspor'u 1-0'lık skorlarla yenen Göztepe, sadece Bandırmaspor'la berabere kaldı.

İÇ SAHADA İLK GALİBİYET

Göztepe bu sezon ilk kez evinde bir maçı kazanmayı başarırken, aynı zamanda ilk defa galibiyet serisi yakaladı. Gürsel Aksel Stadı'nı dolduran futbolseverler ise alınan 3 puana rağmen oynanan futbolu beğenmedi. Taraftarlar takım 1-0 önde olmasına rağmen teknik direktör Radomir Kokovic'i istifaya davet etti. Maç bitiminde de Hırvat çalıştırıcıya tepki gösteren tribünler futbolcuları ise kutladı. Karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada yükselişe dikkat çeken Kokovic ise, "Son 4 maçta 10 puanı aldık. Defansif olarak çok iyiyiz. Ofansif olarak ise daha iyi olmaya başladık. Her geçen gün gelişmek için daha çok çalışıyoruz ve bu gelişimizi sürdüreceğiz" dedi.

YAKALANAN SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Göztepe, evinde Adanaspor'u 1-0 yenerek iki maçlık galibiyet serisine imza attı. Ayrıca sarı-kırmızılılar son 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlikle de yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. Altay (D), Manisa FK (D) ve Adanaspor'u 1-0'lık sonuçlarla geçen ve Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, bu hafta Boluspor deplasmanında da kazanmak istiyor.

'PSİKOLOJİK BASKI YAŞADIK'

Göztepe'nin galibiyetine rağmen taraftarların istifaya davet ettiği teknik direktör Radomir Kokovic istifa çağrılarına cevap vermedi. Taraftara takıma verdikleri destek için teşekkür eden Kokovic, "Stadımızda çok güzel bir atmosfer oluşturan taraftarımıza teşekkür ediyorum. Öne geçtikten sonra panik havası oluştuğunu vurgulayan Kokovic, "Evimizde kazanamamanın vermiş olduğu psikolojik baskıyı hissettik. Biz oyunu istediğimiz gibi kontrol altına alamadık. Bazı bireysel hatalar da ortaya çıktı. Anahtar oyuncularımızdan bazılarının sakatlıkları devam ediyor. Onların yerini doldurmak zor. Umarım en kısa sürede sakat futbolcularımız takıma geri döner" yorumunu yaptı.