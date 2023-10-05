Göz-Göz ideali buldu

Trendyol 1. Lig'de sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Göztepe, son 2 haftadır ideali yakaladı. 4 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen İzmir temsilcisi, bu süreçte oynadığı son 2 karşılaşmada sahaya sürdüğü ilk 11'de de istikrarı tercih etti. Sarı-kırmızılılar, geçen hafta Manisa FK karşısında sahaya çıkan ve galip gelen kadroyu Adanaspor karşısında da korudu. Bu 11 ile hanesine 2 haftada 6 puan yazdıran Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic, kadroda 'istikrar' dedi.

4 İSİMDEN HİÇ VAZGEÇMEDİ

Sahada tercih ettiği oyun sistemi ve kadro ile sıkça eleştiri alan Kokovic, son 2 haftaki sahaya sürdüğü oyuncularla zirve yarışında 'ben de varım' dedi. Sezon başından bu yana kalede Lis, savunmada Ogün, orta sahada Yalçın ve hücumda Diouf'u tercih eden Kokovic, bu isimlere ek olarak Manisa ve Adana maçlarında arka bölgede Taha, Atınç, Ümit, Yunus Emre, orta alanda Mamah, Tijanic ve Palmer'dan vazgeçmedi.

EKSİKLER DE YETİŞEBİLİR

Önümüzdeki hafta sonu Boluspor ile deplasmanda oynanacak kadroda Kokovic'in değişiklik yapması beklenmezken, sakatlığı süren Billal Masseoudi ile İsmail Köybaşı'nın iyileşmesi durumunda Kokovic'in değişikliğe gidebileceği ifade edildi.