Göz Göz kendini aştı

Trendyol 1. Lig'de sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Göztepe, geçen senenin ilk 7 haftasına kıyasla daha iyi bir grafik sergiliyor. İlk 3 haftadan galibiyet çıkartamayan ve bu nedenle büyük eleştiri alan İzmir temsilcisi, sonraki haftalarda gösterdiği performans ile bir önceki sezona taş çıkartan bir görüntü çizdi. Ligin en değerli takımı konumunda bulunan Göztepe, geçen sene Turgay Altay yönetimindeki ilk 7 karşılaşmada 3 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 2 de beraberlik alarak hanesine 8 puan yazdırdı ve 12. sırada konumlandı.

PERFORMANSINI GELİŞTİRDİ

Taraftarın bu sene Radomir Kokovic yönetimindeki mevcut tablodan memnun olmamasına karşın İzmir ekibi, 7 maçlık serüvende 3 galibiyet, 2 beraberlik ve sadece 2 mağlubiyetle 11 puan toplayarak 8. sırada kendine yer buldu. İzmir temsilcisi, geçtiğimiz sezonun ilk 7 haftasına göre puan cetvelinde 4 basamak sıçradı. Geçen sene aynı periyotta 4 gol atıp, kalesinde 7 gol gören Göz-Göz, bu sene ise hücumda halen eksik görünmesine rağmen daha üretken görüntü sergiledi. Sarı-kırmızılılar, 7 maçta 5 kez fileleri havalandırarak kalesinde 4 gol gördü ve geçen sezonun üzerine çıktı.

DEPLASMANDA KRAL OLDU

Geçen sezon deplasmanda ilk 7 haftadan 3 mağlubiyet, 1 galibiyet çıkartarak hanesine 3 puan yazdıran Göztepe olumsuz grafiği bu sene tersine çevirdi. Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezonda ilk 7 haftada dış sahada çıktığı 3 maçtan da puan ile ayrıldı. İzmir temsilcisi, dış sahadaki 3 maçtan 7 puan çıkartarak geçen sezonu solladı. Bu üç karşılaşmada kalesinde gol dahi görmeyen Göztepe, geçen seneki yenilgiyle sonuçlanan 3 maçta fileleri toplam 6 kez havalanmıştı.