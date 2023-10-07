Göz-Göz’de yeni dönem

İzmir'in en köklü kulüplerinden Göztepe'de jimnastik branşı yeni bir döneme hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, önümüzdeki hafta yeni bir dönemin kapılarını açacak ve büyük işbirliğini kamuoyuna duyuracak. Türkiye'ye cimnastik tarihinde ilk olimpiyat madalyasını kazandıran milli atlet Ferhat Arıcan, bu kez Göz-Göz'ün cimnastik şubesinin yönetim koltuğuna oturacak. Bu büyük gelişme ve iş birliği ile birlikte Göz-Göz'ün cimnastik branşı bambaşka bir seviyeye gelecek. Göztepe ve Arıcan birlikteliği 10 Ekim Salı Günü saat 11.00'de Gürsel Aksel Stadı'nda gerçekleşecek basın toplantısı ile duyurulacak.

YENİ YILDIZLAR YETİŞTİRECEK

Deneyimli atlet Arıcan ise başarılı geçen sporculuk kariyerine ek olarak yeni olimpiyat madalyalarını kazanacak gençler yetiştirmek için kollarını sıvayacak. Bu iş birliği ile birlikte Göztepe'nin amatör branşlarına olan ilginin artması ve sarı-kırmızılı ekibin cimnastikte Türkiye çapında bir ekol haline gelmesi bekleniyor.