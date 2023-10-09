Süper Göz-Göz

Trendyol 1. Lig'de üst üste iki maçını da kazanan Göztepe, Boluspor'u da deplasmanda yenerek çıkışını sürdürdü: 0-2. Karşılaşmaya her iki ekip de tutuk başladı. Maçın 17. dakikasında Yunus Emre'nin uzun taç atışında Atınç topu indirdi. Ümit'in gelişine sert şutunda top üstten auta gitti. 22'e Tijanic'in aşırtma vuruşunda top kaleci Çağlar'da kaldı. 25'te bu kez Diouf ceza alanı içinde kaleyi yokladı. Ancak Çağlar yine başarılıydı. 29'da Berk'in pasında Camara'nın yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 39'da Atınç'ın harika pasında topu alan Tijanic Göztepe'yi 1-0 öne geçirdi. 52'de ceza alanında Landel, Ümit ile mücadelesinde yerde kaldı. Hakem VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyerek penaltıya hükmetti.

VAR DEVREYE GİRDİ

58'de Landel'in penaltı atışında kaleci Lis harika uzanarak golü önledi. 76'da Ahmed'in pasında Tijanic farkı ikiye çıkardı: 0-2. 78'de Bettaieb'in yerden pasında Berk yerde kaldı. Hakem bir kez daha beyaz noktayı gösterirken, bu kez VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyip penaltı kararını iptal etti. Karşılaşmayı Gösztepe 2-0 kazandı.

PALMER'IN YERİNE CELİL FORMA GİYDİ

Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic, Boluspor karşısına Adanaspor maçında sahaya çıkan ve 1-0 galip gelen kadrodan farklı olarak tek değişiklik yaptı. Kokovic, sakat olan Palmer'ın yerine dün on birde tecrübeli orta saha oyuncusu Celil'i tercih etti. Tedavisi süren Messaoudi de dünkü maça yetişmezken sezon başından bu yana sakat olan İsmail de kadken roda yer almadı.

TARAFTARDAN TAM DESTEK

Göztepe taraftarı, Boluspor ile oynanan kritik karşılaşmada takımını yalnız bırakmadı. Gece geç saatlerde yola düşen taraftarlar, kara ve hava yoluyla Bolu'ya akın etti. Öğle saatlerinde Bolu Çarşı'da toplanan sarı-kırmızılılar, maçın başlangıç düdüğüne kadar marşlarıyla şehirde karnaval havası yarattı. Yaklaşık bin Göztepe taraftarı tribünde 90 dakika desteğini sürdürürken alınan net galibiyet sonrası bayram yaptı.