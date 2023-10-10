Göztepe rüzgarı

Trendyol 1. Lig'de Boluspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönen Göztepe son haftalarda yakaladığı müthiş çıkışla zirve yarışına ortak oldu. İlk 3 haftada galibiyet yüzü göremeyen ve 17. sırada düşme potasında yer alan sarı-kırmızılılar, son 5 haftada aldığı olumlu sonuçlarla büyük bir sıçrama yaptı. Lige iki yenilgi ve bir beraberlikle başlayan ve eleştiri oklarına hedef olan İzmir ekibi, son 5 maçtan 4 galibiyet, 1 beraberlik çıkararak kendisini Play-Off hattının içinde buldu.

GURBETTE BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Sarı-kırmızılılar bu süreçte 12 basamak birden sıçrayarak 14 puanla 5. sıraya yükselirken zirve ile arasındaki puan farkını da 7'ye düşürdü. Göz-Göz son 3 haftada savunmasıyla da tam not alırken kalesini gole kapatmayı bildi. İzmir ekibi 5 haftada ise sadece 1 gol yerken deplasman grafiğiyle de göz doldurdu. Bugüne kadar 4 dış saha karşılaşmasına çıkan Göztepe, 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar gurbette kalesini tamamen gole kapattı. Ümraniyespor'la İstanbul'da golsüz berabere kalan Göz- Göz, Altay ve Manisa FK'yı 1-0, son olarak da Boluspor'u 2-0 yenerek 10 puan topladı.

KALECİ LİS TUTTU TİJANİC ATTI

Göztepe'nin iki yabancısı Boluspor maçının kahramanları oldu. Sık sık tartışılıp geçen sezonun ikinci yarısında Suudi Arabistan'a kiralık gönderilen Slovenyalı orta saha Tijanic, 39 ve 76'ncı dakikada attığı gollerle galibiyeti getirirken, karşılaşmanın 58'inci dakikasında Bolusporlu Landel'in kullandığı penaltıda Polonyalı kaleci Lis gole izin vermedi.