Göz-Göz duvar ördü

Trendyol 1. Lig'de son haftalarda yakaladığı çıkış ile yeniden üst sıralara tırmanan Göztepe'nin büyük ölçüde yenilenen savunması adeta ışıldamaya başladı. Mutlak şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonun ilk haftalarında bocalayan ve alt sıralarda konumlanan sarı-kırmızılılar, son 5 haftada 4 galibiyet 1 beraberlik alarak Play-Off hattına yerleşmeyi başardı. İzmir temsilcisi, bu 5 maçlık serüvende geçtiğimiz sezona kıyasla yenilenen oyun kurgusuyla birlikte kalesinde sadece 1 gol gördü.

RAKİPLERİNE GEÇİT VERMEDİLER

Geçen sezona kıyasla yenilenen arka bölgede Ogün, Taha, Atınç, Ümit ve Yunus Emre'den oluşan 5'li ile rakiplerine adeta barikat ördü. Sezon başından bu yana ise sadece fileleri 4 kez havalanan Göz-Göz, kendisi gibi kalesinde 4 gol gören Eyüpspor, Bandırmaspor ve Manisa FK ile ligin en az gol yiyen takımı oldu.