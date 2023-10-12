Göz-Göz’den hakem çıkışı

Trendyol 1. Lig'de son 5 haftada topladığı 13 puanla Play-Off potasına giren Göztepe'nin Ceo'su ve Sportif Direktörü Ivan Mance'dan hakemlere yönelik çarpıcı açıklamalar geldi. Maçlarda aleyhlerine pek çok "şüpheli karar" alındığını gördüğünü ve bunları "basit hatalar" olarak nitelendirmediğini kaydeden Mance "Hakemlerin de futbol alanında çalışanlar olarak, hepimiz gibi hatalar yapabileceklerini kabul etmeliyiz. Ancak endişeliyim çünkü Göztepe'ye saygı gösterilmediğini düşünüyorum. İlk 8 maçta aleyhimize olan pek çok şüpheli kararı gördük ki bunları basit hatalar olarak görmüyorum" dedi. Ivan Mance, "Türk futboluna ilk yabancı yatırımcı getirmeyi başarmış Göztepe'nin her kulüp gibi adil maç yönetimine ihtiyacı var. Koruma değil, sadece Göztepe'ye karşı adil bir tutum ve bize saygı gösterilmesini istiyoruz" diye konuştu.

GÖZTEPE'DEN GÜZEL PROJE

İzmir'de Göztepe Spor ve Eğitim Vakfı'nın (GÖSEV) İl Milliği Eğitim Müdürlüğü'nün koordinasyonu ile gerçekleştirdiği Göztepeli Çocuklar Projesi'nde yeni sezon voleybol ile başladı. 8 Ekim Pazar günü 750 civarında öğrenci, Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'ndeki Göztepe- İstanbul BBSK maçında ağırlandı. Öğrenciler, maçtan bir saat önce 8 farklı lokasyondan onlar için organize edilmiş servislerle alınıp, Atatürk Voleybol Salonu'na getirildi. Çocuklar heyecan dolu unutulmaz bir maçın ardından yine servislerle alındıkları lokasyona bırakıldı.