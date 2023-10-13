Kvasina Luzern’e doğru

Trendyol 1. Lig'de son haftalarda yakaladığı çıkışla Play-Off hattına yerleşen Göztepe'de Marko Kvasina krizi sonunda çözüme kavuşuyor. Geçen sezon sarı-kırmızılı formayı terleten ancak beklenen performansı sergileyemeyen 26 yaşındaki hücumcu Marko Kvasina, teknik ekip tarafından kadroda düşünülmediği için memleketi Avusturya'da çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyordu. İzmir temsilcisi ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Kvasina'nın kiralık olarak forma giydiği eski takımı Luzern ile anlaştığı öğrenildi.

BONSERVİS TALEP EDİLMEYECEK

Oyuncu ile el sıkışmasının ardından sarı-kırmızılı ekip ile temasa geçen İsviçre temsilcisi, bonservis bedeli konusunda Göz-Göz'den indirim talep ettiği kaydedildi. Geçen sezon 11'in değişilmez isimlerinden olan Kvasina'nın önünü kesmemek adına Göztepe, devre arasında İsviçre ekibine imza hazırlığında olan oyuncudan herhangi bir bonservis bedeli talep etmeyeceği ifade edildi. Ön bölgede üretken olamadığı gerekçesiyle taraftarın sıkça eleştirisine maruz kalan deneyimli golcü oyuncu, geçen sezon Göztepe formasıyla 32 maçta sadece 3 gol atarak yetersiz kalmıştı.

EFSANE OYUNCU GÜZELIRMAK DÜN ANILDI

Yıllarca Göztepe'de ve A Milli Takım'da başarıyla forma giyerek adını Türk futbolunun efsaneleri arasına yazdıran, teknik direktörlük ve yöneticilik kariyerinin yanı sıra Yeni Asır Gazetesi'nde spor yazarlığı da yapan Nevzat Güzelırmak dün ölümünün 3. yıl dönümündü saygıyla anıldı. Güzelırmak için Göztepe Kulübü resmi hesaplarında anma mesajı yayınladı.

BU SEZON SADECE 6 DAKİKA SÜRE ALDI

Tecrübeli oyuncu Kvasina sezonun ilk karşılaşması olan Sakaryaspor maçında 84. dakikada sahaya girerek 6 dakika boyunca görev yaptı. Ön bölgeye Mame Diouf ve Kubilay Kanatsızkuş takviyeleriyle forma şansı bulmakta zorlanan Avusturyalı oyuncu memleketine dönerek çalışmalarını bireysel olarak sürdürme kararı almıştı.