Göztepe kendini aştı

Trendyol 1. Lig'de son haftalarda yakaladığı çıkışla Play-Off hattına yerleşen Göztepe, son 6 sezonun en iyi 8 haftasını geçiriyor. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan İzmir temsilcisi, yeni sezonda Sırp teknik direktör Radomir Kokovic'e sıkça yapılan eleştirilere rağmen geçtiğimiz 6 sezona kıyasla başarılı bir performans sergiliyor. 8 haftalık periyotta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 14 puanla kendine 5. sırada yer bulan Göz- Göz, benzer performansı en son Süper Lig'e çıktığı ilk sezon olan 2017-2018'de Tamer Tuna döneminde yaşamıştı.

GELECEK ADINA UMUT VERDİ

Tuna önderliğinde 2017-2018 sezonunda ilk 8 haftada 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 16 puana ulaşan Göztepe, o sezonu 6. sırada tamamlayarak Süper Lig'deki en parıltılı dönemini geçirmişti. Sarı-kırmızılılar 8 haftalık bölümde 2018-2019 sezonunda 12 puan, 2019-20 sezonunda 11 puan, 2020-2021'de 11 puan, 2021- 2022'de 5 puan, geçen sezon da 8 puan toplamıştı.