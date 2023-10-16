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Göztepe’de İsmail sevinci

Kaptan uzun sakatlıktan sonra Manisa FK ile oynanan özel maçta oynadı, golünü de attı

HABER MERKEZİ
Göztepe’de İsmail sevinci

Trendyol 1. Lig'de Play-Off potasında yer alan Göztepe'nin kaptanı İsmail Köybaşı sahalara aylar sonra müthiş bir geri dönüş yaptı. Milli arada önceki gün Manisa FK ile oynanan hazırlık karşılaşmasında tecrübeli futbolcu uzun süren sakatlığını atlatıp formasına kavuştu. Sahaya ilk 11'de çıkan İsmail Köybaşı 20. dakikada kazanılan penaltıyı da gole çevirdi. Aylar sonra forma giymenin sevincini yaşayan İsmail, sezon başında Somaspor'la oynanan özel maçta ayak tabanından sakatlanmıştı.

URFA MAÇINDA DA SAHADA

Nadir yaşanan sakatlık sonucu ligdeki ilk 8 maçı kaçıran İsmail Köybaşı yine bir başka özel maçta formasına kavuştu. Geçen sezon gösterdiği performansla Göztepe'nin Play- Off oynamasına büyük katkı veren tecrübeli futbolcunun cumartesi günü İzmir'de oynanacak olan Şanlıurfaspor karşılaşmasında görev aması bekleniyor.

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