Göztepe’de forvet değişikliği

Trendyol 1. Lig'de son haftalarda yakaladığı çıkışla Play- Off hattına yerleşen Göztepe'de deneyimli hücum oyuncusu Mame Diouf, teknik ekipten kesik yiyebilir. Yaz döneminde Konyaspor'dan büyük umutlarla transfer edilen ancak bir türlü beklenen performansı sergileyemeyen Diouf'un Şanlıurfaspor maçında yedek kulübesine çekilebileceği ifade edildi. Bu sezon 8 maçta 1 gol atabilen oyuncunun yerine Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Kubilay Kanatsızkuş'un 11'de sahaya çıkabileceği kaydedildi. Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic'in 35 yaşındaki Diouf'u yedek bırarak ön bölgede forma rekabetini arttırmak istediği ifade edildi.

BOLU MAÇI ETKEN OLDU

Kubilay'ın ise özellikle Boluspor maçının son dakikalarında gösterdiği istek ve performans sebebiyle 11 için öne çıktığı ifade edilirken, tecrübeli golcünün Göz-Göz'ün bulduğu 2. gole katkıda bulunması sebebiyle göze girdiği kaydedildi.