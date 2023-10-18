Hırçın Göz-Göz

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Göztepe, hırçın yapısıyla dikkat çekti. Ligde ilk 8 haftada 14 puanla Play-Off hattına yerleşen Göz-Göz, bu süreçte toplam 22 sarı, 1 de kırmızı kart görerek dikkat çekti. Sarıkırmızılılar, bu anlamda zirvede yer alan Altay ile birlikte ligin en çok kart gören ekibi oldu. İzmir ekibi, geride kalan 8 karşılaşmanın sadece 1'ini kart görmeden tamamladı. İzmir temsilcisi sadece ligin ilk haftasında oynanan Sakaryaspor maçında kart görmezken, Ümraniye karşısında 4, Çorum maçında 5, Altay'la oynanan derbide 5 sarı ve 1 kırmızı, Bandırma maçında 1, Manisa derbisinde 2, Adanaspor maçında 1 ve Boluspor maçında sarı 5 kart gördü.

OGÜN İLK SIRADA

Sarı-kırmızılılarda en fazla kart gören isim üç sarıyla aynı zamanda ceza sınırında yer alan Ogün Bayrak olurken; Fıratcan, Traore, Taha, Nielsen ve Atınç 2'şer; Diouf, Tarkan, Yalçın ve Mamah ise 1'er kart gördü. Atınç ayrıca Altay derbisinde ikinci sarıdan kırmızı kart görerek Bandırma maçında takımını yalnız bırakmıştı. Teknik direktör Radomir Kokovic, cumartesi günü oynanacak olan Urfaspor maçı öncesi öğrencilerini gereksiz kart görmemeleri konusunda ikaz etti.

MİLLİ ARA YARADI

Göztepe'ye milli ara ilaç gibi geldi. Son haftalarda iyi bir çıkış yakalayan Göz-Göz'de tüm sakat futbolcular iyileşti. Ayak tabanından yaşadığı sakatlık sonucu 8 maçta forma giyemeyen sol bek İsmail Köybaşı'nın yanı sıra kanat Billal Messaoudi ve orta saha Ahmed Ildız da tamamen sağlığına kavuştu.