Göztepe’nin Urfa uğuru

Trendyol 1. Lig'de milli ara dönüşü Gürsel Aksel Stadı'nda Şanlıurfaspor'u konuk edecek Göztepe'nin rakibine karşı şansı tutuyor. Sarı-kırmızılılar tarihinde rakibine hiç yenilmedi. Şanlıurfaspor ile bugüne kadar 8 kez karşı karşıya gelen Göz-Göz, bu maçların 4'ünü kazanırken, 4 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. İki takım son olarak 2016- 2017 sezonunda 1'inci Lig'de karşı karşıya geldi. Göztepe İzmir'deki müsabakayı 2-0 kazanırken, deplasmandan ise 2-2'lik beraberlikle döndü.

SAKATLARDAN MÜJDE VAR

Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de milli arada sakat futbolcular sol bek İsmail Köybaşı, kanat Billel Messaoudi ve orta saha Ahmed Ildız tamamen iyileşti. Üç futbolcunun teknik direktör Radomir Kokovic'in görev vermesi halinde cumartesi günü sahadaki yerlerini alacakları öğrenildi.