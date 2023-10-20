Göztepe evinde seri peşinde

Trendyol 1. Lig'de oynadığı son 5 maçta yenilgi yüzü görmeyen ve hanesine 13 puan yazdıran Göztepe, evinde seri arıyor. Bu sezon evinde oynadığı 4 maçtan sadece 4 puan çıkarabilen İzmir temsilcisi, son olarak taraftarı önünde Adanaspor'u 1-0 yenmiş ve ilk 3 puanını almıştı. Sarı-kırmızılılar, yarın taraftarı önünde Şanlıurfaspor'u kayıpsız geçerek iç sahada galibiyet serisine imza atmanın hesaplarını yapıyor. Evinde 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 4 puan toplayan, deplasmanda ise tam tersi bir görüntü çizerek 4 maçta 3 galibiyet, 1 de beraberlikle 10 puanı hanesine yazdıran sarı-kırmızılılar, iç sahadaki kötü grafiğini ü