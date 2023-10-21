4’te 4 olsun

Trendyol 1. Lig'de sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Göztepe, yakaladığı galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Son 3 maçını kazanarak milli araya 14 puanla 5. sırada giren ve galibiyet serisini 4 maça çıkartmak isteyen Göz-Göz, lige verilen milli ara sonrası bugün evinde Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak kritik mücadelede Ozan Ergün düdük çalacak. Sarıkırmızılı ekipte sakatlıklarını atlatan İsmail Köybaşı, Billal Massoudi ve Ahmet Ildız, görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alabilecek.

KAREOGRAFİ HAZIRLIĞI

Son haftalarda yakaladığı çıkışla iyice havaya giren İzmir temsilcisinde 12. adam, kritik karşılaşma öncesinde önceden hazırladığı koreografi ile Göztepe'ye güç verecek. Gürsel Aksel Stadı'nın bugünkü randevuda kapalı gişe olması bekleniyor. Karşılaşmanın bilet fiyatları mobil uygulama kullananlar için 522, 432, 252, 189 ve 72 TL olarak belirlenirken, genel satışta 580, 480, 280, 210 ve 80 TL olarak taraftarlara sunuldu.

TARAFTARIMIZA KAVUŞUYORUZ

Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic, milli arayı çok iyi değerlendirdiklerini belirterek, "Takımımız yavaş yavaş oturmaya başladı. İlk haftalardaki adaptasyon sorununu atlatıyoruz. Güzel bir galibiyet serisi yakaladık. Haftalar sonra taraftarımıza kavuşuyoruz. Rakibimizi yenerek üst üste 4. galibiyetimizi alacağımıza inanıyoruz. Oyuncularda o isteği ve inancı görüyorum" ifadelerini kullandı.