Buldozer Göztepe

Trendyol 1. Lig'de son 3 haftadan 9 puan çıkararak Play-Off hattına giren Göztepe, evinde Astor Şanlıurfa karşısında hata yapmayarak çıkışını sürdürdü. Maça sarı-kırmızılılar hızlı başladı. 2'nci dakikada Yalçın'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

ÜMİT TOPA HARİKA VURDU

9. dakikada Göztepe öne geçti. Yalçın'ın kullandığı taç atışında savunmadan seken topu önünde bulan Ümit'in ceza yayı üzerinden yaptığı düzgün vuruşta top ağlara gitti: 1-0. 41'inci dakikada konuk ekip etkili geldi. Seyit ortaladı, Mehmet'in ceza sahası içinde yaptığı vuruşta Lis harika bir refleksle topu kornere çeldi. 58. dakikada Göztepe farkı ikiledi. Yunus Emre'nin kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Diouf'un kafasında top ağlarla buluştu: 2-0. Bu golle rahatlayan Göztepe, santrayla beraber topu kapıp 3'üncü golü buldu. 60'ıncı dakikada Diouf'un harika topuk pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mamah'ın vuruşunda top filelerle buluştu: 3-0. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 3-0 bitti.

TARAFTARDAN TAM DESTEK

Göztepe taraftarı, Şanlıurfaspor ile oynanan kritik karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı. Maçtan saatler önce Güzelyalı'da toplanan 12. adam, takımlarını desteklemek için ilk düdüğü bekledi. Müsabakanın başlangıcından itibaren tezahüratlar yapan taraftarlar, 90 dakika boyunca takımı motive etmek için elinden geleni yaptı.

KOKOVİC'TEN TEK DEĞİŞİKLİK

Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic, milli aradan önce deplasmanda oynanan ve galip gelinen Boluspor karşılaşmasının 11'inde tek değişiklik yaptı. Kokovic, Şanlıurfaspor karşısında Bolu maçından farklı olarak Celil Yüksel yerine Ahmed Ildız'ı 11'e monte etti. Böylece uzun süre sakatlık ile mücadele eden İldız, ilk kez 11'de sahaya çıktı.