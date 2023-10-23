Derbi Göz-Göz’ün

KFC Kadınlar Voleybol 1. Lig'inde mücadele eden Göztepe, evinde ağırladığı ezeli rakibi Karşıyaka'yı 3-2 yendi. Sarı-kırmızılı ekip, iyi başladığı mücadelede baskılı ve istekli oyununu sahaya yansıttı ve durumu 25-11 ile 1-0'a getirdi. Bu sonucun üzerine 2. set oyunu dengeleyen Kaf-Kaf, rakibini peş peşe aldığı sayılarla yıpratarak eşitliği sağladı ve 15-25 ile skoru 1-1 yaptı. 3. set oyundan iyice düşen Göz-Göz, yeşil-kırmızılı ekibin baskısına dayanamadı ve 18-25 ile 1-2 geriye düştü. Baskıyı kıran ve son sayılarda vitesi arttıran Göztepe, 25-16 ile skoru 2-2 yaparak eşitliği sağladı. Tie-break setinde Göztepe üst üste bulduğu sayılar ile oyundan düşen rakibi Karşıyaka'yı 15-10 mağlup ederek durumu 3-2 yaptı ve karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.