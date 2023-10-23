Süper Lig ateşi yandı

Trendyol 1. Lig'de son haftalarda estirdiği fırtına ile Süper Lig'e göz kırpan Göztepe, evinde Şanlıurfaspor'u da yenerek çıkışını sürdürdü. Üst üste Manisa FK, Adanaspor ve Boluspor maçlarını kazanıp iyice havaya giren sarı-kırmızılılar, Urfa ekibini taraftarı karşısında 3-0 gibi net bir sonuç ile yenerek Süper Lig iddiasını kanıtladı. Bu galibiyetle 4'te 4 yapan İzmir temsilcisi, puanını 17'ye yükselterek Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırdı. Rakiplerine de göz dağı veren İzmir ekibi, iki yıl sonra Süper Lig'e dönüş sinyali verdi.

DEFANS VE HÜCUM HATTINA TAM NOT

İzmir ekibi 4 maçlık galibiyet serisinde hem savunma hem de hücum anlamında önemli bir başarı elde etti. Manisa FK ve Adanaspor'u 1-0, Boluspor'u 2-0 ve son olarak Şanlıurfaspor'u 3-0 mağlup eden İzmir ekibi, kalesine de adeta duvar örerek rakip forvetlere geçit vermedi. Sarı-kırmızılılar, bu 4 maçta 7 kez fileleri havalandırırken, sezon başında eleştirilen hücum hattı ise özellikle Urfa maçında ışıldadı. Diouf ve Mamah attıkları gollerle Urfa zaferinin mimarı olurken, 20 yaşındaki defans oyuncusu Ümit de profesyonel kariyerinde ilk kez ağları sarstı. Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic, "Genel olarak istediğimiz görüntüye kavuştuk. Geride bıraktığımız 9 maçın 6'sında gol yemedik. Bu da gerçekten bizi mutlu etti" dedi.

TAKLACI MAMAH

Geçen sezon takıma katılan ve sarı-kırmızılı ekibin değişilmezleri arasına giren 25 yaşındaki golcü Kenneth Obinna Mamah, Şanlıurfaspor karşısında takımının 2. golünü atarak adeta ışıldadı. Diouf'un asistini iyi değerlendiren Mamah, attığı gol sonrası sevincini takla atarak gösterdi. Nijeryalı futbolcu hem performansı, hem de gol sevinci ile tribünleri coşturdu.