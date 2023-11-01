Bodrum’un derdi hücum

Trendyol Birinci Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Bodrum FK, 10. hafta geride kalırken, hedefinin gerisinde kaldı. İnişli çıkışlı bir grafik sergileyen yeşil-beyazlılar, gol yollarında geçen sezonun ilk 10 haftasının gerisinde kaldı. Bu sezon 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ile 3 mağlubiyetle 17 puan toplayan Muğla ekibi 13 gol atıp 9 gol yedi ve 6. sırada yer aldı. Bodrum FK geçen sezon ise bu süreçte 5 galibiyet, 3 beraberlik ile 2 mağlubiyetle 18 puan toplarken, 21 gol atıp 12 gol yemişti.

TAŞDEMİR'DEN UYARI GELDİ

Bu sezon özellikle hücum hattına önemli takviyeler yapan yeşilbeyazlılar sınıfta kaldı. Bodrum, puan kaybı yaşadığı Erzumspor, Gençlerbirliği ve Eyüpspor maçlarında gol dahi atamadı. Sıralamada direkt rakiplerine karşı da zorluk yaşayan Bodrum FK, bir tek Bandırmaspor'u mağlup edebildi. Teknik direktör İsmet Taşdemir'in de idmanlarda futbolcularına bu konuda bol bol uyarılarda bulunduğu öne sürüldü.Şdampiyeonluk rhededfiyle baişla dıhğı sezoünda inicşli biru grafik smerglieyen Bodrum temsilcisi, gol yollarında geçen senenin gerisinde kaldı