Göz Göz zirveye Altay nereye?

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden İzmir'in iki köklü temsilcisi Göztepe ve Altay son iki sezonda sergiledikleri performanslarla birbirlerinin aksi bir görüntü sergiliyor. Göz- Göz geçen sezon Play-Off oynama başarısı gösterirken, Altay ise lige son haftalarda tutunmuştu. Bu sezon da ligde 10 hafta geride kalırken sarıkırmızılılar sergilediği başarılı performansla zirve ortağı oldu, siyah-beyazlılar ise üst üste olumsuz sonuçlarla puan cetvelinin en alt basamağında konumlandı.

ZIT BİR GÖRÜNTÜ SERGİLEDİLER

Sezona Süper Lig hedefiyle başlayan Göz- Göz, 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile 20 puanı hanesine yazdırarak 24 puanlı lider Eyüpspor'un ardından 2. sıraya kurulurken, zor günler geçiren transfer yasaklısı Altay ise tek galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile sadece 5 puan toplayarak ligin en dibine demir attı. Siyah-beyazlılara teknik direktör değişikliği de çare olamadı.

DEPLASMANDA DA GÖZTEPE ZİRVEDE

BİRİNCİ Lig'de iki ayrı görüntü sergileyen iki İzmir ekibinin deplasman karneleri de birbirlerinin tam zıttı olarak göze çarpıyor. Göztepe, gurbette 4 galibiyet 1 beraberlik alarak 13 puan topladı ve zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte rakip ağlara 5 gol atarken, kalesini kapattı. Altay ise 5 maçta 1 beraberlik 4 mağlubiyetle 1 puan toplayabildi ve son sırada yer aldı. Siyah-beyazlılar bu süreçte 3 gol atıp 12 de gol yedi.