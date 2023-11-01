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Haberler Göztepe Taraftardan dev çağrı

Taraftardan dev çağrı

HABER MERKEZİ
Taraftardan dev çağrı
GÖZTEPE, son olarak deplasmanda Keçiörengücü'nü mağlup ederek 2. sıraya yükselirken, taraftarlarda bu başarıya sessiz kalmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan çağrı yaparak cumartesi günü Kocaelispor ile oynanacak müsabakada tribünleri doldurmaya davet etti. Takımın en önemli silahı olan taraftar desteğini en üste çıkarmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar direkt rakibi Kocaeli'ni de yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Bu arada kritik maçın biletleri öncelikli satış hakkı olanlar için yarın saat 11.00'de satışa çıkacak. Genel satış ise yarın saat 12.00'de başlayacak
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