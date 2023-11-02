Göztepe kenetlendi

Trendyol 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Göztepe, hafta sonu oynayacağı Kocaelispor maçına kenetlendi. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ve son haftalarda yakaladığı çıkış ile lider Eyüpspor ile puan farkını 4'e indiren İzmir temsilcisi, topladığı puanlarla zirvenin en önemli adaylarından biri haline geldi. Namağlup yoluna devam eden Göz-Göz, bu süreçte 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek 19 puanı hanesine yazdırdı. 20 puanla 2. sıraya konumlanan İzmir ekibi, bu seriyi sürdürmek için Körfez ekibi ile oynanacak kritik maça odaklandı. Taraftarı önünde mutlak galibiyet isteyen sarı-kırmızılı ekip, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

TARAFTAR YİNE TAM DESTEK VERECEK

Göztepe'nin Süper Lig yolculuğundaki en kritik virajlarından biri olan Kocaelispor karşılaşmasında ise yine en önemli güç 12. adam olacak. 8 maçtır mağlup olmayan yeşil-siyahlı rakibine diş geçirmek için sahaya çıkacak olan Göz-Göz, 8 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik elde eden rakibini yenerek zirve iddiasını sürdürmek istiyor. Ligin dönüm noktası olacak karşılaşmada İzmir temsilcisinde camia galibiyete kilitlendi.