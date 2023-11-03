Göz-Göz’ün imha planı

Trendyol 1. Lig'de yarınki kritik mücadelede Kocaelispor'u konuk edecek olan Göztepe'nin imha planı belli oldu. Oynadığı son 5 mücadeleden galibiyetle ayrılan ve 2. sıraya konumlanan İzmir temsilcisinde teknik direktör Radomir Kokovic'in oyuncularına tam saha pres talimatı verdiği ifade edildi. Sarı-kırmızılıların, rakip takımın yarı alanında baskı kurarak stres yaratmak istediği kaydedilirken İzmir ekibinin ilk dakikalardan itibaren Körfez temsilcisini top kaybına zorlayacağı öğrenildi. Antrenmanlarda deneyimli çalıştırıcının oyunculara 'Önce durdur, sonra vur' talimatı verdiği kaydedildi.

ÖN BÖLGEYLE ÖZEL İLGİLENDİ

Kokovic'in Diouf, Mamah, Tijanic gibi skora yakın isimlerle özel ilgilendiği öğrenilirken, Göz-Göz taraftarının da desteğiyle Körfez ekibi karşısında 3 puan hedefliyor. Son 5 maçta rakiplerine sadece 8 şut imkanı veren İzmir temsilcisi, Kocaeli'nin 4 gol ile en skorer ismi olan Douglas Tanque'ye de yakın markaj uygulanacak. Bu arada Kocaelispor taraftarlarına uygulanan tribün yasağı da dün kaldırıldı.

TAKIMDA İKİ EKSİK VAR

GÖZTEPE, Kocaelispor ile oynanacak maça yine iki eksikle çıkacak. Arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle 5 haftadır sahalardan uzak kalan Billal Messaoudi ile ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle 3 haftadır forma giyemeyen Palmer'ın henüz iyileşmediği öğrenildi. Bu oyuncuların yerine Kokovic'in yine Ahmet Ildız ve Mamah ikilisini ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor