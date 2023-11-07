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Göztepe filede çıkışa geçti

HABER MERKEZİ
Göztepe filede çıkışa geçti
Göztepe Voleybol, TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde Aras Kargo'yu 3-0 yenerken çıkışa geçti. Dört maçta aldığı 2 galibiyet ile puan tablosunda 7. sıraya yükselen İzmir ekibi, bu galibiyet sonrası gözünü üst sıralara dikti. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Göztepe Voleybol Başantrenörü İlker Alkan, "Bu galibiyet bizim için güzel bir yol açacak. Önümüzdeki hafta zorlu bir Bodrumspor deplasmanımız var. Sonrasında da hafta içi Vakıfbank ile oynayacağız. Taraftarlarımızın desteği bizler için çok önemli. Dolu tribünler eşliğinde her türlü mücadeleyi kazanabilecek potansiyele sahibiz" şeklinde konuştu.
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