Göztepe’den golcü atağı

Trendyol Birinci Lig'de yenilediği kadrosuyla şampiyonluk hedefleyen Göztepe'nin müthiş serisi geçtiğimiz hafta sona ermişti. Sahasında Kocaelispor'a 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılarda alınan sonuçtan ziyade ortaya konan futbol tepki toplamıştı. Gol yollarında sıkıntı çeken İzmir ekibinde taraftarlar takviye yapılması için sosyal medyadan çağrı yapmıştı. Teknik direktör Radomir Kokovic'ten gelen rapor sonrası çalışmalara başlayan yönetimin Pendikspor'un golcüsü Görkem Bitin için harekete geçtiği iddia edildi. Kanatlarda da görev yapabilen 25 yaşındaki futbolcuyu Sportif Direktör Ivan Mance'ın takip ettiği ve oldukça etkilendiği öne sürüldü.

İZMİR'E GELMEYE SICAK BAKIYOR

Son üç sezondur İstanbul ekibinde görev yapan Görkem, bu sezon 9 maçın sadece 1'nde ilk 11'de forma giydi. Adeta kulübeye hapsolan hücum oyuncusunun da devre arasında takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. Sarı-kırmızılı kurmaylar bir yıl daha sözleşmesi olan başarılı forveti satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. Kurmayların milli arada İstanbul'a çıkarma yaparak transferi bitirmek istediği öne sürüldü. Kariyerinde Fenerbahçe, Nazilli Belediye, Kırklarelispor, Eyüpspor ve Pendikspor formalarını giyen Görkem Bitim'in de İzmir'e gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

GÖZ-GÖZ'ÜN YENİ HEDEFİ 3'TE 3 YAPMAK

Trendyol 1. Lig'de son oynanan Kocelispor maçında aldığı yenilgiyle 5 maçlık galibiyet serisini bitiren Göztepe, gelecek üç haftada alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren ekiplerle karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar ilk olarak 13 puanla 11. sıradaki Erzurumspor FK deplasmanına çıkacak. Ardından iki maç üst üste evinde oynayacak olan İzmir temsilcisi 8 puanla 17. sıradaki Tuzlaspor ve 9 puanlı 15. basamaktaki Giresunspor'la puan savaşı verecek. Geride kalan haftaya 2. sırada başlayıp 5. sırada bitiren Göztepe, bu üç mücadelede tekrar zirve ortağı olmanın hesaplarını yapacak.