İsimler farklı sonuç aynı

Trendyol 1. Lig'de üst üste aldığı başarılı sonuçlarla Play-Off hattına yerleşen Göztepe'de savunmadaki isimler değişse de performans değişmedi. Geçen sezon Play- Off'a kalan sarı-kırmızılılarda defansta görev yapan Dino, Emir Ortakaya, Mihojevic, Gottwalt, Tarık Çamdal ve Uğur Kaan'la sezon başında yollar ayrılırken, yönetim yerlerini 6 yeni isimle doldurdu. Kadroya katılan Taha Altıkardeş, Nielsen, Ogün Bayrak, Ümit Akdağ, Ali Dere ve Tarkan Serbest eskileri aratmadı.

SAVUNMADA 1 NUMARA

Göztepe'de kalede de değişim yaşanırken, Southampton'dan transfer edilen Polonyalı file bekçisi Lis eldivenleri Arda Özçimen'den aldı, performansıyla tam not aldı. Geçen yıl 36 maçta kalesinde gördüğü 31 golle, şampiyon Samsunspor (26) ile Eyüpspor'un (30) ardından en az gol yiyen 3. ekip olan sarı-kırmızılılar, bu sezon da savunmasıyla zirvede yer almayı başardı. Göz-Göz, ligde geçen 11 haftada kalesinde rakiplerine sadece 5 kez geçit vererek, 19 takım arasında kalesini en fazla gole kapatan ekip konumunda yer aldı.

SARI-KIRMIZILILAR TELAFİ ETMEK İSTİYOR

Geçtiğimiz hafta kritik randevuda Kocaelispor'a kaybederek 5 maçlık seriyi bozan Göztepe milli araya moralli girmek istiyor. Yarın Erzurumspor'u deplasmanda yenmesi halinde Kocaeli yenilgisini biraz olsun telafi edecek olan sarı-kırmızılılar, milli maçlar nedeniyle sezona verilecek arada yara sarmanın hesaplarını da yapıyor. İzmir ekibinde takımın önemli isimleri Tijanic ve Palmer'ın maç yapılmadan geçilecek 2 haftada iyileşmeleri bekleniyor.