Göztepe'nin yeni teknik direktörü Stoilov'dan önemli açıklamalar! "Mutluluğun yolu Süper Lig'e çıkmak"

1'inci Lig ekiplerinden Göztepe ile sözleşme imzalayan Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov, basın toplantısı düzenledi. Gürsel Aksel Stadı'nda medya mensuplarıyla buluşan deneyimli teknik adam en büyük özelliğinin disiplinli çalışmak olduğunu söyledi. Göztepe'ye geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Stoilov, "Türk futbolunu çok iyi biliyorum. Göztepe ile ilgili çok video izledim, çok iyi bir proje olduğunu biliyorum. Sport Republic şirketinin projelerini biliyorum. Böyle uzun vadeli projelerin yerine gelmesi için mutluluk yaşamamız gerekiyor. Bu mutluluğun yolu da Süper Lig'e çıkmaktan geliyor" dedi. Göztepe Kulübü'nün çok iyi organize olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı, "Burada gerçekten tüm kulübün organize olduğunu gördüm. Muhteşem tesis ve stadımız var. Aynı zamanda 1'inci Lig'in en iyi takımlarından birine sahibiz diye düşünüyorum. Sahadaki problemleri çözmek için çok çalışacağız. Maçları kazanmak için oynayacağız. Süper Lig'e çıkmamız gerekiyor. Ben ne yapmam gerektiğini biliyorum. Bugünden itibaren her gün oyuncularımızın kendilerini geliştirmeleri için arkalarında olacağız. Futbolda 18 yaşında da olun 35 yaşında da olun, her zaman öğrenebilirsiniz. Futbolda öğrenmenin limiti yok. Disiplin benim için en önemli kelimedir. Her zaman disiplin olmalı. Basit gibi gözükse de her şeyin anahtarı disiplindir. Ben hiç kimseye özel bir şey için söz veremem ama çok sıkı ve disiplinli çalışacağız" yorumunu yaptı.