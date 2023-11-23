Trendyol 1. Lig'de üst üste aldığı iki yenilginin ardından teknik direktör Kokovic ile yollarını ayıran Göztepe, yeni teknik direktörü Stanimir Stoilov'a imza töreni gerçekleştirdi. Gürsel Aksel Stadı'nda medya mensuplarıyla buluşan deneyimli teknik adam en büyük özelliğinin disiplinli çalışmak olduğunu söyledi. Stoilov, "Türk futbolunu çok iyi biliyorum. Göztepe ile ilgili çok video izledim, çok iyi bir proje olduğunu biliyorum. Burada gerçekten tüm kulübün organize olduğunu gördüm. Muhteşem tesis ve stadımız var. Aynı zamanda 1'inci Lig'in en iyi takımlarından birine sahibiz diye düşünüyorum. Süper Lig'e çıkmamız gerekiyor. Ben ne yapmam gerektiğini biliyorum. Türkiye'de mutluluğun yolu Süper Lig'den geçiyor" dedi.

PERFORMANS ÖNEMLİ

Takımda kimlerin gol attığının öneminin olmadığını kaydeden Stoilov, "Oyuncumuz Diouf geçen sezonlarda çok gol atıyordu, şimdi atamıyor ama önemli olan takım oyuncusu olmak. Biz sadece antrenmana bakarız. İdmanda kim kalitesini gösterirse sahada yerini alır. Her bölgede büyük mücadele yaşanacak. İlk 11'de kim oynar kesin bir şey söyleyemem. Benim için isimler değil iyi performans göstermek önemlidir" diye konuştu.

GÖZTEPE TARİHİNDE YENİ SAYFA AÇILIYOR

SPORTİF Direktör Ivan Mance Stanimir Stoilov'la çalışmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Mance, "Daha önceki hocalarımıza teşekkür ediyorum. Göztepe'nin tarihinde yepyeni bir sayfa açılıyor. Umarım bu özel kulüp için en güzel hikayelerden biri yazılır. Bulgar efsanesi hocamıza hoş geldin diyorum. Geçmişinde çok büyük başarıları var, burada da başarılarına devam edecektir" dedi.

BİZLER FUTBOL SANATÇILARIYIZ

TRANSFER konusunu da değerlendiren 56 yaşındaki teknik adam sözlerini şu şekilde tamamladı; "Yeni oyuncu almakla Ivan Mance ilgileniyor. Bununla ilgili çalışmalar yapacağız. En iyi oyuncuları getirmeye çalışacağız. Şu an 3-5-2 sistemi oynanıyor. Ben 4'lü defans tercih ediyorum. Bizler birer futbol sanatçısıyız. Bir çok değişiklik ve dokunuş yapacağız ama bunu yavaş şekilde yapacağız."