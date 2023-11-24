Göztepe filede geçit vermiyor

KFC Kadınlar Voleybol Birinci Lig A Grubu'nda zirve mücadelesi veren Göztepe, galibiyet serisini korumak istiyor. İlk 4 maçta istediği sonuçları alamayan Göz-Göz, Aras Kargo maçıyla birlikte yükselişe geçti. Son dört maçında Aras Kargo, Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile Vakıfbank'ı 3-0 ve son olarak geçen hafta Çanakkale Belediye'yi 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, ikinci sıraya kadar yükseldi. Bu hafta pazar günü direkt rakiplerinden Nermin Hanım Zeytin Çiftliği Havran Belediyespor'u konuk edecek. İzmir temsilcisi, rakibini mağlup ederek ligdeki konumunu sağlamlaştırmak istiyor. Kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada taraftarları takıma destek olmaya çağırdı.