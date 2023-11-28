Daha iyi olmalıyız

Trendyol 1. Lig'de milli aranın ardından yeni teknik direktörü Stanimir Stoilov yönetimindeki ilk karşılaşmasında evinde Tuzlaspor'u 2-0 yenen Göztepe, zirve yolunda yeniden umutlandı. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Stoilov, oynanan oyundan daha iyisini yapmaları gerektiğini belirterek, "Göztepe'ye layık gördüğümüz oyun tarzından uzağız. Çünkü biz Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

"SİSTEMİ OTURTACAĞIZ"

Stoilov, "Önde baskı yapan, agresif bir oyun ortaya koyduk. Rakip sahada daha fazla pas yaparak istediklerimizi gerçekleştirmek istiyorduk. Oyuncularımız da bu planı uygulamak için çalıştı. Fakat varmak istediğimiz noktadan, uzağız. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve yeni bir sistem oturtarak Göztepe'yi hedeflediği noktaya ulaştırmak zorundayız. Bugünkü oyundan daha iyisini yapmak zorundayız" şeklinde konuştu.

GÖZ-GÖZ HAFTAYI İYİ DEĞERLENDİRDİ

Göztepe, üst sıralardaki rakipleri Bodrum FK, Bandırmaspor ve Sakaryaspor'un puan kaybettiği haftayı da iyi değerlendirdi. Gürsel Aksel Stadı'nda takımlarını destekleyen taraftarlar alınan galibiyeti doyasıya kutlayıp futbolcular ve teknik ekiple tezahüratlar yaptı. Yaklaşık 1 ay sonra ilk galibiyetini elde eden sarı-kırmızılı ekip, kritik 3 puana uzandı. 23 puanla 4. sıradaki Göz-Göz, en son galibiyetini deplasmanda Keçiörengücü karşısında almıştı. Bu müsabakanın ardından Kocaelispor ve Erzurumspor FK maçlarından mağlubiyet ile ayrılan İzmir temsilcisi, kötü gidişe 'dur' dedi.