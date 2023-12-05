Göztepe ışığı gördü

Trendyol 1. Lig'de Tuzlaspor'un ardından evinde Giresunspor'u da mağlup edip 2'de 2 yapan Göztepe, Süper Lig yolunda tekrar çıkışa geçti. Takımın mağlup olduğu 2 haftadan sonra dümene geçen Bulgar teknik patron Stanimir Stoilov yönetiminde Tuzlaspor'u 2-0, Giresunspor'u da 3-0 yenmeyi başaran Göz-Göz, 26 puana ulaşıp averajla yeniden 3. sıraya yükseldi. Özellikle üst sıralardaki rakiplerinden Kocaelispor'un yenildiği haftayı çok iyi değerlendiren sarı-kırmızılılar, 2'nci sırayla arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

KALESİNİ YİNE GOLE KAPATTI

Son iki maçı gol yemeden 5 gol atarak kazanan, bu sezon 8'inci galibiyetini de kalesini gole kapatarak alan Göztepe, Stoilov'la fark yaratmaya başladı. Göztepe çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda 1461 Trabzon'u konuk edecek. Bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılıp kupada da yoluna devam etmek isteyen İzmir temsilcisi, Süper Lig yolunda da tünelin sonundaki ışığı görmeye başladı.

ÜZERİNE KOYMAK ZORUNDAYIZ

ÇOK değerli bir galibiyet elde ettiklerini belirten Stanimir Stoilov, "Maç içinde çok fazla fırsat bulduk. Bunları değerlendiremedik. Bitiricilik anlamında daha fazla konsantre olmamız gerekiyor. Bunu başarabilirsek, bizim i��in her şey daha iyi olur. Oyun tarzımızı istediğimiz gibi oynamaya çalıştık. Daha domine eden, önde basan, agresif ve dinamik bir görüntü ortaya koyduk. Böyle devam etmek istiyoruz. Çok sıkı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Hiçbirimiz, 'Her şey çok güzel gidiyor' diye bir düşünceye kapılmayacağız. Bunun üzerine koymak zorundayız" dedi.