Harikasın Göztepe

Trendyol 1. Lig'de son iki maçından galibiyetle ayrılan Göztepe, deplasmanda konuk olduğu Play-Off hattında yer alan Gençlerbirliği'ni de 3-0 yenerek puanını 29'a yükseltti. 5.dakikada Yalçın'ın pasında topla buluşan Tijanic'in şutunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı. 32'de Yalçın'ın sağ kanattan kullandığı uzun taç atışında Messaoudi'nin kafa vuruşu kalenin yanından auta gitti. 36'da sol kanatta topla buluşan Muhammed'in arka direğe ortasında Uğur'un sert şutu kaleyi bulmadı. 42'de İsmail'in kaleyi cepheden gören noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleci Orkun iki hamlede topu kontrol etti. 54'te Ogün'ün Muhammed'e yaptığı hareket sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Amilton'un kullandığı penaltıyı Lis kurtardı.

KİLİDİ NIELSEN AÇTI

72'de İsmail'in kullandığı kornerde Nielsen kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi: 0-1. 75'te Akabueze'nin ortasında Amilton'un ağlara giden kafası ofsayt nedeniyle iptal edildi. 80'de Ogün'ün sağdan pasında Traore'nin şutuyla fark ikiye çıktı: 0-2. 87'de Doğan'ın pasında topla buluşan Traore kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydederken, skoru da belirledi: 0-3.

STOİLOV 'İSTİKRAR' DEDİ

Göztepe'nin deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olduğu karşılaşmada teknik direktör Stanimir Stoilov kadroda değişime gitmedi. Deneyimli çalıştırıcı, geçen hafta Giresunspor karşısında 3-0 kazanan kadroyu bozmadı. Savunmada Taha, Tarkan ve Nielsen üçlüsünü sahaya süren Stoilov, orta alanda Yalçın, Doğan ve Tijanic, ileri uçta ise Mamah görev yaptı. Atınç yine yedek beklerken, sakatlığı bulunan Diouf kadroda yer almadı.

TARAFTARLAR AKIN ETTİ

İzmir temsilcisinin Başkent'te oynadığı mücadeleye sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Eryaman Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümü dolduran Göztepeli taraftarlar mücadele boyunca yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldu.