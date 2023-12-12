Stoilov’un sihri

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen ancak ilk haftalarda inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen Göztepe, yeni teknik direktörü Stanimir Stoilov ile adeta şaha kalktı. Bulgar teknik adamın dümene geçişiyle birlikte bambaşka bir havaya bürünen İzmir ekibi, rakiplerinin korkulu rüyası haline geldi. Sarı-kırmızılılar, Stoilov ile Tuzla ve Giresunspor maçlarının ardından, Play-Off'taki rakibi G.Birliği'ni de deplasmanda net bir skorla yenerek 3'te 3 yaptı ve 3. sıraya yerleşerek, Süper Lig ateşini yaktı. İşte Stoilov'un gelişi ile birlikte göze çarpan değişiklikler;

SAVUNMAYI DÜZELTTİ HÜCUM HATTINI DİRİLTTİ

Teknik direktör Radomir Kokovic'in ardından dümene geçene Stanimir Stoilov, takımın başında çıktığı karşılaşmalarda Göztepe gol yemedi. Sarı-kırmızılılar, 1'i kupa 3'ü lig olmak üzere 4 maçta kalesini gole kapatarak direnciyle büyük alkış topladı. İzmir ekibi bu süreçte Tuzlaspor'u 2-0, Giresunspor'u 3-0, Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerken Türkiye Kupası 4 Tur maçında 1461 Trabzon'u 3-0 yenerek fileleri 11 kez havalandırdı. Gol yemeden üst üste 4 galibiyet elde etti.

ÖNCE DEĞİŞİMİ SAĞLADI SONRA İSTİKRARI YAKALADI

Teknik patronluk görevine geldikten sonra eski teknik adam Kokovic'in sahaya sürdüğü ilk 11'i de değiştiren Stoilov, bazı as oyuncuları kenara çekti. Bulgar teknik adam Kokovic'in gözdeleri Atınç, Ümit, Celil, Kubilay ve Traore'yi yedek oturtarak sahaya Tarkan, Neilsen, Doğan, Tijanic ve Billal'i sürmeyi tercih etti. Tuzla ekibi karşısında galibiyeti yakalayan kadroyu son iki lig maçında da hiç bozmayan Stoilov, 'istikrar'ın meyvelerini de galibiyetle aldı.

TAKIM İÇERİSİNDEKİ SUSKUNLARI PARLATTI

Sezon başından bu yana bekleneni veremeyen oyuncular da Stoilov ile birlikte parlamaya başladı. İzmir ekibinde Aliou Traore, Stoilov'un dümene geçmesinin ardından kupada 1461 Trabzon'a 2, Lig'de ise son maçta Gençlerbirliği'ne 2 gol atarak toplam 4 gol ile müthiş bir çıkışa imza attı. Sarı-kırmızılı ekibin Malmö'den transferi Neilsen de sezon başından bu yana forma şansı bulmakta zorlanırken, Stoilov ile 11'in değişilmezi oldu. G.Birliği karşısında bir de gol atma başarısı gösteren stoper oyuncusu, Stoilov'un verdiği görevi gol ile taçlandırdı.

SAHADA AGRESİF OYUNU SERVİS ETT:

Dümene geçmesinin ardından oyun kurgusunu baştan aşağıya değiştirip agresif bir oyuna yönelen Stanimir Stoilov, farkı açtığı karşılaşmalarda bile son saniyeye kadar atak oyundan vazgeçmedi. Takımın başına geçtiği günden itibaren hücum ağırlıklı oynayacaklarını belirten Stoilov, sözünün arkasında durdu. Sürekli dikine oynayarak hücum ağırlıklı bir futbol sergileyen Göz-Göz golcü bir kimliğe bürünürken, taraftarların büyük alkışını aldı.