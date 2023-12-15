Şampiyonluk ışığı

TRENDYOL 1. Lig'de son haftalarda yakaladığı çıkışla müthiş bir performans sergileyen Göztepe, son 12 sezonun en güzel günlerini geçiriyor. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ve yoluna emin adımlarla ilerleyen İzmir temsilcisi, ilk 15 haftada 9 galibiyet, 2 beraberlik ile 29 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, topladığı puanlarla 3. sırada konumlanırken, bu başarılı tablo camiada adeta bayram havası estiriyor. En son buna benzer bir grafiği 2010-2011 sezonunda 2. Lig'de mücadele ettiği dönem yakalayan Göz-Göz, 12 yıl önce ilk 15 haftada hanesine 31 puan yazdırarak kendi rekorunu kırmış ve sezonu lider tamamlayarak 1. Lig'e yükselmişti.

SÜPER LİG HABERCİSİ

O senenin ardından mücadele ettiği liglerin hiçbirinde böyle bir ritim yakalayamayan Göztepe, 2010- 2011'deki performansın benzerini bu sene tekrarladı. Bu grafik Göztepe için adeta şampiyonluk habercisi olarak yorumlanıyor. 12 sene boyunca bu tabloya yaklaşamayan İzmir ekibi, bu sene 15 haftada geçmiş yıllara adeta taş çıkarttı. Bu grafiği sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılar, sezonu Süper Lig ile taçlandırmayı hedefliyor.