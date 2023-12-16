Ofori yoklaması

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk hedefine emin adımlarla ilerleyen Göztepe, transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılıların, S.Trnava forması giyen 22 yaşındaki on numara Kelvin Ofori'yi gündemine aldığı öğrenildi. Eyüp ve Bodrum FK maçlarıyla ilk yarıyı sonlandıracak İzmir ekibinin Tijanic'e alternatif yaratmak için genç oyuncu ile temasa geçeceği öne sürüldü. Sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek Ganalı oyuncuyu bonservisi ile kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak kurmaylar, beklediği yanıtı alamazsa kiralama formülünü devreye sokmayı planlıyor.

BİR SÜREDİR GÖZ HAPSİNDE

Yönetim, bu sezon Slovakya temsilcisi ile 30 maça çıkan ve 7 gol ve 4 asistlik bir performans sergileyen ve geleceğin yıldızları arasında gösterilen deneyimli oyuncu ile Ocak'ta masaya oturmayı düşünüyor.

EN SON F.BAHÇE MAÇINDA OYNADI

Deneyimli oyuncu Kelvin Ofori, formasını terlettiği Slovakya ekibi Spartak Trnava ile Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasında Fenerbahçe'ye rakip oldu. Son maçında önceki gün sarı-lacivertlilere karşı forma giyen giyen Ofori, temsilcimize karşı ilk 11'de oyuna başlarken, 80 dakika sahada kaldı. Ayrıca genç golcü, Avrupa arenasında çıktığı 12 maçta, 3 gol atma başarısı gösterdi. Ganalı oyuncu bu gollerden birini sarı-lacivertli ekibe atmıştı.