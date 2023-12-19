Göztepe’de rota Paz

Trendyol 1. Lig'de zirveye adım adım ilerleyen Göztepe ilk devrenin bitmesine iki maç kala transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı ekip, iki sezondur Konyaspor forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Bruno Paz'ı gündeme aldı. Önümüzdeki günlerde deneyimli oyuncu ile temasa geçmeye hazırlanan kurmaylar, Angolalı oyuncuya şartlarını sunacak. Sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek oyuncudan beklediği dönüşü alırsa ocak ayında kulübüyle masaya oturacak yönetim transferi sonlandırmak için tüm şartları zorlayacak. Sporting CP'te profesyonel olan ve Portekiz ekibinin A takımında 57 maça çıkan Paz, Farense formasını da terletti.

MİLLİ TAKIMDA DA FORMA GİYDİ

Konyaspor ile 40 maça çıkan ve iki de gol atan oyuncu, Angola Milli Takım formasını da 5 kez terletti. Bir süredir Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance'ın takibindeki Paz'ın transferinde teknik adam Stanimir Stoilov'un da oldukça istekli olduğu ve 2. yarıda kadrosunda mutlaka görmek istediği öğrenildi.

KEREM ERTAN'DAN BÜYÜKEKŞİ'YE ZİYARET

Göztepe CEO'su Kerem Ertan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi makamında ziyaret etti. Yapılan görüşmede Göztepe ile TFF arasında sarı-kırmızılı ekibin hayata geçirmek istediği projeler hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi. Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından görüşmeyi duyurarak "CEO'muz Kerem Ertan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sn. Mehmet Büyükekşi ve TFF Genl Sekreteri Sn. Taner Sanseven'i makamında ziyaret etti. Misafirperverlikleri için TFF'ye teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi. Görüşmenin ardından Kerem Ertan, Büyükekşi'ye isminin yazılı olduğu bir Göztepe forması hediye etti.