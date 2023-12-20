  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Göztepe Gürsel Aksel kapalı gişe

Gürsel Aksel kapalı gişe

HABER MERKEZİ
Gürsel Aksel kapalı gişe
EVİNDE lider Eyüpspor'la çok kritik maçta karşı karşıya gelecek Göztepe'de taraftarlar geri sayıma geçti. 2023'ün son iç saha maçına yoğun ilgi gösteren Göztepeli futbolseverlerin satışa çıkan biletlerin büyük çoğunluğunu tükettiği ifade edildi. Kulüpten yapılan açıklamada kuzey tribününe gelecek 15 yaşından küçük taraftarların ücretsiz şekilde bilet alacağı kaydedildi. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta tribün şova hazırlanan sarı-kırmızılı taraftarların stadı tamamen doldurması bekleniyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA