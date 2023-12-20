Gürsel Aksel kapalı gişe

EVİNDE lider Eyüpspor'la çok kritik maçta karşı karşıya gelecek Göztepe'de taraftarlar geri sayıma geçti. 2023'ün son iç saha maçına yoğun ilgi gösteren Göztepeli futbolseverlerin satışa çıkan biletlerin büyük çoğunluğunu tükettiği ifade edildi. Kulüpten yapılan açıklamada kuzey tribününe gelecek 15 yaşından küçük taraftarların ücretsiz şekilde bilet alacağı kaydedildi. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta tribün şova hazırlanan sarı-kırmızılı taraftarların stadı tamamen doldurması bekleniyor.